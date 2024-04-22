В соблазнительном наряде: дочь Ольги Фреймут показала, как развлекается в США
Источник:Злата Митчелл
Злата, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут, поделилась с поклонниками своим отдыхом. Девушка показала, за каким экстремальным видом спорта ей нравится наблюдать.
Девушка активно делится с фанатами своей жизнью в Америке. Так, Злата показала поклонникам часть своего проведенного времени с друзьями.
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Как дочь Фреймут развлекается в США
18-летняя Злата поделилась с фанатами проведением своего свободного времени в США. Девушка вместе с друзьями посетила автомобильные гонки.
Инфлюенсер не забыла о публикации нескольких фотографий с этого мероприятия. К тому же можно заметить, что старшей дочери Фреймут нравится просмотр экстремального вида спорта.
В то же время девушка надела черное мини-платье, которые подчеркивают ее фигуру. Злата дополнила образ черными сапогами и браслетом. Волосы дочь Фреймут решила распустить.
Злата Митчелл посетила автомобильные гонки / Скриншот из инстаграм-сторис
Дочь Фреймут наблюдает за экстремальным видом спорта / Скриншот из инстаграм-сторис
Недавно Злата Митчелл похвасталась новой машиной
Дочь известной телеведущей похвасталась фотографией нового элитного автомобиля – это Mercedes-Benz белого цвета. Злата поделилась несколькими кадрами внедорожника.
Злата Митчелл приобрела машину / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время девушка уточнила, что сама приобрела машину. Она также зарегистрировала авто на свое имя.
Вчера в моей жизни был еще один первый день в школе. Купила и зарегистрировала мою первую машину. Спасибо, солнечное затмение,
– поделилась Злата Митчелл.
Старшая дочь Фреймут о покупке машины / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Злате Митчелл
- В 2006 году Ольга Фреймут родила дочь от британца Нила Митчелла.
- Уже 11-летней Злата стала владелицей бренда одежды MITCHELL CLOTHING.
- В 14 лет девушка переехала в Соединенные Штаты, где живет самостоятельно. В то же время из-за ярких образов она часто страдает от хейтеров, но Ольга Фреймут всегда заступалась за дочь.
- Сейчас Злата Митчелл в Лос-Анджелесе, получает образование и занимается танцами. Девушка любит путешествовать и часто приезжает в Украину.