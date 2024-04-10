18-летняя дочь Фреймут похвасталась элитной машиной: фото внедорожника
Источник:Злата Митчелл
Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут похвасталась ценной покупкой. Она стала обладательницей нового элитнго автомобиля.
18-летняя Злата Митчелл живет на несколько стран, но обычно находится в Штатах. В инстаграм-сториз девушка сообщила о своей первой удачной масштабной покупке.
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Злата Митчелл приобрела машину
Дочь известной телеведущей похвасталась фотографией нового элитного автомобиля – это Mercedes-Benz белого цвета. Злата поделилась несколькими кадрами внедорожника.
Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз
Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз
Дочь Ольги Фреймут уточнила, что сама приобрела машину. Она также зарегистрировала авто на свое имя.
Вчера в моей жизни был еще один первый день в школе. Купила и зарегистрировала мою первую машину. Спасибо, солнечное затмение,
– поделилась Злата Митчелл.
Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о Злате Митчелл
- Ольга Фреймут впервые стала мамой в 2006 году, когда родила дочь от британца Нила Митчелла.
- Злата Митчелл в 11 лет стала владелицей бренда одежды MITCHELL CLOTHING, она участвовала в модных показах и съемках. С 14 лет девушка стала жить самостоятельно и переехала в Соединенные Штаты. Из-за ярких и иногда провокационных образов она часто страдала от чрезмерного внимания пользователей и прессы, но Ольга Фреймут всегда заступалась за дочь.
- Сейчас Злата Митчелл в Лос-Анджелесе, она получает образование и занимается танцами. Звездная дочь любит путешествовать и часто приезжает в Украину.