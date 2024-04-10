18-річна Злата Мітчелл живе на кілька країн, але зазвичай перебуває у Штатах. В інстаграм-сторіз дівчина повідомила про свою першу вдалу масштабну покупку.

До слова У сорочці та джинсах: Ольга Фреймут здивувала скромним виглядом

Злата Мітчелл придбала машину

Донька відомої телеведучої похвалилась світлиною нового елітного автомобіля – це Mercedes-Benz білого кольору. Злата поділилась кількома кадрами позашляховика.



Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз



Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз

Донька Ольги Фреймут уточнила, що сама придбала машину. Вона також зареєструвала авто на своє ім'я.

Учора в моєму житті був ще один перший день у школі. Купила і зареєструвала мою першу машину. Дякую, сонячне затемнення,

– поділилася Злата Мітчелл.



Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Злату Мітчелл