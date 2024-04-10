18-летняя Злата Митчелл живет на несколько стран, но обычно находится в Штатах. В инстаграм-сториз девушка сообщила о своей первой удачной масштабной покупке.

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Злата Митчелл приобрела машину

Дочь известной телеведущей похвасталась фотографией нового элитного автомобиля – это Mercedes-Benz белого цвета. Злата поделилась несколькими кадрами внедорожника.



Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз



Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз

Дочь Ольги Фреймут уточнила, что сама приобрела машину. Она также зарегистрировала авто на свое имя.

Вчера в моей жизни был еще один первый день в школе. Купила и зарегистрировала мою первую машину. Спасибо, солнечное затмение,

– поделилась Злата Митчелл.



Злата Митчелл приобрела авто / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о Злате Митчелл