18-летняя дочь Ольги Фреймут почтила память покойной Ирины Фарион и показалась возле могилы

Старшая дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл впервые за долгое время приехала из США в Украину. 18-летняя девушка посетила Львов.

В своих соцсетях она показала прогулку по городу. Также Злата встретилась с подругой во Львовской области.

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В то же время Митчелл решила почтить память покойного языковеда Ирины Фарион. Дочь Фреймут посетила могилу филолога и обратилась к ней. Злата опубликовала фото, на котором виднеется портрет Ирины и большое количество цветов со свечами. Рядом с могилой Фарион можно увидеть табличку с красноречивой надписью "Язык – это оружие".

"Спасибо Вам!" – обратилась Митчелл.



Дочь Фреймут почтила память Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 19 июля, было совершено покушение на Ирину Фарион, из-за чего ее пришлось срочно госпитализировать. Однако, вечером языковед умерла в больнице. В настоящее время проводится расследование гибели филолога. Подозреваемому в убийстве Ирины Вячеславу Зинченко избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права на залог.

Среди мотивов преступника рассматривают религиозную, национальную или личную неприязнь. В то же время проверяется версия о причастности спецслужб России к организации убийства и связи подозреваемого на территории Украины и за рубежом. Дочь Ирины Фарион София Семчишин будет требовать пожизненного заключения для подозреваемого.