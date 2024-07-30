30-летняя дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут и показала романтические кадры с девушкой

Зоя, дочь известного продюсера Елены Мозговой, сделала каминг-аут. Она к тому же поделилась романтическими фотографиями со своей возлюбленной.

Пара отправилась вместе отдыхать в Швейцарию. Зоя также рассекретила, как долго встречается с девушкой.

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Так, выяснилось, что старшая дочь Елены Мозговой уже год находится в отношениях с Юлией. В трогательном посте Зоя выразила благодарность своей партнерше за любовь и ощущение дома. Она призналась, что хотя публичное раскрытие своей ориентации было нелегким шагом, но это принесло ей счастье и внутреннюю свободу.

Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделять большую радость жизни и сделать каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За прекрасную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в важнейшем путешествии жизни во внутренний мир. Это может показаться банальным, но иногда простые вещи, например открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся прекрасными. Занимайтесь любовью, а не войной,

– отметила девушка.

Напомним, в 2021 году украинский певец MELOVIN тоже совершил каминг-аут. Теперь, через три года, артист поделился своими размышлениями относительно изменений в жизни после этого шага.

MELOVIN сказал, что каминг-аут не привел к резкому улучшению жизни, однако позволил ему чувствовать себя комфортнее. Певец также отметил интересный контраст между реальной жизнью и интернет-пространством. По его словам, ни один человек не высказал ему негатива лично, хотя в сети иногда появляются недоброжелательные комментарии. Так, MELOVIN подытожил, что каминг-аут стал важным этапом его жизни, который способствовал самопознанию и личностному росту, несмотря на определенные вызовы.