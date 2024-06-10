Это моя жизнь, – Дмитрий Ступка заявил, что не планирует возвращаться из Америки в Украину

Актер Дмитрий Ступка уехал в США еще до начала полномасштабной войны. Но в Украину возвращаться он не планирует: шоумен объяснил, почему.

Дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой будет жить в Соединенных Штатах. Поэтому актер не хочет забирать ребенка от мамы. Похоже, Ступка не вернется в Украину во время войны, а после ее завершения планирует жить на две страны.

К слову С работой сложно, – Дмитрий Ступка о вызовах, с которыми столкнулся во время жизни в США

Дай бог, закончится война, буду жить на две страны. В Украине я много лет работал, делал карьеру и так просто все это разорвать не хотел бы. Я очень скучаю по Киеву, друзьям, родственникам, профессии. Конечно, вижу, как все хорошо складывается в театре, какие очереди за билетами. Я скучаю, но сейчас на первом месте у меня мой ребенок,

– сказал Дмитрий Ступка.

Актер рассказал, что приехал в США по программе, на которую подавался до полномасштабного вторжения. Из-за развода с женой у него есть определенные проблемы с документами. Он хотел вернуться в Украину, но не случилось.

"Купил билет домой на 23 февраля 2022 года. Когда летел в Стамбул, где имел пересадку на Киев, прочитал в соцсетях, что началась война. Домой я уже не долетел – небо закрыли. Несколько месяцев жил в Европе, волонтерил. А потом вернулся в Америку, чтобы быть ближе к дочери", – отметил Дмитрий Ступка.

Мужчина добавил, что очень привязан к дочери. Он еженедельно забирает ее на выходные. Тем временем проблема с его документами решается.

Дмитрий Ступка о хейте в его сторону

Из-за жизни в другой стране Дмитрий Ступка часто подвергается критике. Он показывает свой отдых и проводит время с новой возлюбленной. Однако хейт актера не беспокоит.

"Слушайте, я настолько к этому уже привык. Мне безразлично, честно говорю. У каждого своя судьба и свой путь широкий, как писал Тарас Шевченко. Никто не может рассказать, как мне жить и что мне делать. Это моя жизнь. Сам прокладываю свою дорогу. А кто там что думает – это их личное мнение, я на это повлиять не могу. Поэтому просто не обращаю внимания, по крайней мере стараюсь", – заявил он.