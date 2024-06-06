К тому же он напомнил количество журналистов, которые умерли за это время. В то же время Дмитрий высказался относительно страшной цифры.

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В своих соцсетях Комаров выложил видео, на котором заметны фамилии журналистов, погибших от рук россиян за время полномасштабного вторжения. Среди перечня есть иностранцы, которые приехали в Украину, чтобы задокументировать ход войны.

К тому же в списке есть журналисты, которые вступили в ряды ВСУ и умерли во время выполнения задач. Также в перечне есть медийщики, которым пришлось распрощаться с жизнью из-за российского обстрела.

Дмитрий призвал украинцев не забывать о погибших журналистах. Он назвал точное количество медийщиков, которые умерли за время вторжения – 91 человек.

Журналисты, которые погибли в Украине с 24.02.2022. На видео – все имена и фамилии погибших коллег. Пересмотрел уже несколько раз, внимательно вчитываясь. Очень тяжело. Уже 91 человек, не считая пропавших без вести,

– поделился ведущий.

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Дмитрий поблагодарил каждого представителя СМИ, кто продолжает работать и выполнять опасную и сложную роль. Он отметил важность работы журналиста во время войны.

Мужчина отметил, что благодаря труду медийщиков мир видит то, что происходит в Украине.

Также Комаров пожелал журналистам сил, поскольку каждый репортаж с фронта может стать последним. Он призвал помнить о рисках и беречь себя.