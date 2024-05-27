У нее другой мужчина, – Дмитрий Коляденко откровенно высказался об отношениях с Ириной Билык

Дмитрий Коляденко поделился подробностями отношений с бывшей Ириной Билык. Да, после разрыва они около 15 лет тесно дружили, но сейчас это несколько изменилось.

Шоумен признался, что поссорился с бывшей. Он считает, что им пора двигаться дальше.

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Что Коляденко сказал об отношениях с Билык

Выяснилось, что артисты с декабря 2023 года не общаются. Дмитрий объяснил, что причиной стало его недовольство тем, как Ирина относилась к нему. Он заявил, что исполнительница говорит одно, думает другое, а делает третье.

Бывшая – это бывшая. Все, достаточно. Любили, ссорились – вы развелись, у нее другой мужчина. Мы дружили 15 лет, но ведь я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить "спасибо, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя,

– подчеркнул певец.

Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык