Дикусар побывал в Киеве и показал, как изменился за 2 года в ВСУ: редкий кадр
Источник:Дмитрий Дикусар
Хореограф Дмитрий Дикусар с начала полномасштабного вторжения не стал в стороне и вступил в ряды ВСУ. Он не думал, что война так затянется, однако несмотря на усталость и нервы, Дмитрий ни о чем не жалеет.
Дикусар уже 2 года как служит в ВСУ. По этому случаю он поделился своими эмоциями относительно войны и редким кадром, сделанным на пресс-конференции Украинской Лиги Ветеранов.
Кстати Дмитрий Дикусар, который служит в ВСУ, поделился главными разочарованиями после 2 лет войны
Что Дикусар сейчас говорит о войне
Он отметил, что за 2 года война изменилась и мы тоже не те, какими были раньше. Дмитрий призывает жить и двигаться дальше, несмотря на "дешевые" манипуляции, которые намерены разъединить и ослабить украинцев. Воспоминания о погибших и вера в победу добра над злом даст толчок украинцам не останавливаться и идти до конца.
Война очень изменилась, мы тоже не остаемся прежними. "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", где-то услышал я недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы и не ведемся на "дешевые" манипуляции, что намерены нас разъединить и ослабить!
– пишет Дмитрий.
Скучает ли Дикусар по танцам
Дикусар отметил, что в его новой жизни ему не хватает хореографии. Несмотря на это, командир в определенные моменты говорит ему "танцуй, танцор!" и Дмитрий начинает "танцевать".
P.S. В последнее время, не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую",
– говорит Дмитрий.
Редкое фото было сделано на пресс-конференции Украинской Лиги Ветеранов, которая создает реабилитационные центры для военных. По словам Дикусара, это было его первое гражданское мероприятие за 2 года.
Инсайты Дикусара относительно войны
- В течение двух лет войны Дмитрий разочаровался в некоторых людях. Он не понимает почему украинцы продолжают верить российским нарративам об отсутствии обеспечения украинской армии и ненадлежащем командовании. Кроме этого, у него исчезло доверие к псевдоволонтеров.
- Хореограф высказался относительно языкового вопроса. Он считает, что не надо давить на русскоязычных в Украине. Несмотря на то, сам Дмитрий перешел на украинский. Хотя иногда может разговаривать на русском со своими собратьями.
- Дикусар заявил, что планирует быть на фронте до победы. К тому же после окончания войны мужчина не планирует выезжать за границу. Дмитрий хочет заниматься восстановлением Украины.