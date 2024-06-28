Пишут периодически, – знаменитый украинский дизайнер о заказах из России на вышиванки

28 июня 2024, 18:38
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Источник:

ТСН

Владелица бренда вышиванок Юлия Магдич поделилась, что спрос на вышитую одежду за время полномасштабного вторжения сильно подрос. Что интересно, дизайнер даже рассказала о заказах из страны-террористки.

Оказалось, что кроме россиян, купить вышиванки хотят также белорусы и жители временно оккупированного Россией Крыма. Модельер призналась, продает ли свою одежду таким заказчикам.

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Юлия Магдич отметила, что запросы на вышиванки есть не только у украинцев, но и у россиян и белорусов. Дизайнер поделилась своим остроумным ответом таким клиентам.

Пишут периодически: из России, из Белоруссии, из Крыма. Я говорю: "Ну так, когда там "Новая почта" откроется, то, конечно, будет доставка в Крым, а до того – нет",
– рассказала модельер.

Интервью с Юлией Магдыч: смотрите видео онлайн

Что известно о Юлии Магдыч и ее деятельности

  • В 2013 году дизайнер основала бренд JULIYA MAGDYCH, специализирующийся на вышиванках и вышитых платьях.
  • Стоимость одежды составляет от 280 долларов до 10 тысяч.
  • Фирменный стиль – инновационная 3D-вышивка, создана на основе традиционных украинских орнаментов.
  • Дизайнер находит вдохновение в музейных экспонатах и во время путешествий по Украине.
  • Коллекции Магдич получили признание как на отечественных, так и на международных модных подиумах.
  • Среди звезд, которые одевали одежду от JULIYA MAGDYCH – Дзидзьо, Дита фон Тиз, Джамала, Патрисия Каас и многие другие.
  • Юлия сохраняет приватность своей личной жизни, хотя отмечает, что пока не замужем, но находится в отношениях.

Автор: Софія Хомишин