Кто-то может меня осуждать, – Сергей Танчинец о возвращении детей в Украину во время войны

Дочь и сын лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Сергея Танчинца, сейчас живут в Японии. На днях певец рассказал, планируют ли они возвращаться в Украину.

Этот вопрос беспокоит фанов артиста, ведь только недавно его 6-летний сын Лукьян пошел в первый класс за границей. Несмотря на это, оказывается, бывшая жена Танчинца с детьми вскоре планирует переезжать.

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Где будут жить дети Сергея Танчинца

Исполнитель поделился, что летом, вероятно, они переедут в Испанию.

Там у меня есть друзья, которых я попросил обустроить, подыскать квартиру и так далее,

– сказал артист.

Он добавил, что пока Анна будет обустраивать быт в Испании, дочь с сыном будут жить у него и наконец посетят бабушек и дедушек. Их приезд в Украину планируется в июле. В то же время пока Лукьян и Анастасия не возвращаются в страну навсегда из-за войны.

Ситуация (в Украине – 24 Канал) еще немного тяжеловата. Не знаю, люди по-разному могут это воспринимать. Кто-то может меня осуждать, что мои дети не будут жить в Украине. Мы все, родители, ищем для своих детей лучшие варианты для того, чтобы точно не беспокоиться о безопасности родных людей,

– подчеркнул певец.

Интервью с Сергеем Танчинцом: смотрите видео онлайн

Что известно о детях Сергея Танчинца