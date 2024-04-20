Кто-то может меня осуждать, – Сергей Танчинец о возвращении детей в Украину во время войны
Источник:"Люкс ФМ"
Дочь и сын лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Сергея Танчинца, сейчас живут в Японии. На днях певец рассказал, планируют ли они возвращаться в Украину.
Этот вопрос беспокоит фанов артиста, ведь только недавно его 6-летний сын Лукьян пошел в первый класс за границей. Несмотря на это, оказывается, бывшая жена Танчинца с детьми вскоре планирует переезжать.
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Где будут жить дети Сергея Танчинца
Исполнитель поделился, что летом, вероятно, они переедут в Испанию.
Там у меня есть друзья, которых я попросил обустроить, подыскать квартиру и так далее,
– сказал артист.
Он добавил, что пока Анна будет обустраивать быт в Испании, дочь с сыном будут жить у него и наконец посетят бабушек и дедушек. Их приезд в Украину планируется в июле. В то же время пока Лукьян и Анастасия не возвращаются в страну навсегда из-за войны.
Ситуация (в Украине – 24 Канал) еще немного тяжеловата. Не знаю, люди по-разному могут это воспринимать. Кто-то может меня осуждать, что мои дети не будут жить в Украине. Мы все, родители, ищем для своих детей лучшие варианты для того, чтобы точно не беспокоиться о безопасности родных людей,
– подчеркнул певец.
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Что известно о детях Сергея Танчинца
- В начале полномасштабного вторжения Анастасия и Лукьян вместе с мамой перебрались в Японию.
- На днях парень как раз пошел в первый класс. Заметим, что в Японии учебный год начинается весной.
- В то же время его сестра год училась в местной школе, но из-за языкового барьера Настя вернулась в украинскую школу, где сейчас продолжает обучение дистанционно.
- Вследствие войны и переезда детей с матерью в Японию, встречи с папой является непростой задачей. Однако звездному отцу удалось несколько раз увидеться с дочерью и сыном лично. В частности, Сергей и его группа провели два благотворительных концерта в Японии. Кроме того, дети за это время несколько раз посещали Украину.