Не позволить войне украсть детство: звезды замиловали фото с потомками в День защиты детей

Во всем мире 1 июня празднуют День защиты детей. Эта дата стала особенной для украинцев еще с началом полномасштабного вторжения.

Украинские звезды привлекли внимание к теме защиты детей и важного праздника. Они делятся фотографиями с детьми и желают всем родителям счастливой и мирной жизни для их малышей, пишет Show 24.

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Елена Зеленская

В День защиты детей первая леди Украины вместе с командой Фонда провела день с воспитанниками одного из украинских детских домов, над которым Фонд взял менторство. Ребят и девушек ждал интересный квест, тренировка по футболу, мастер-класс по красоте и кулинарный мастер-класс от Евгения Клопотенко.

Каждый наш день теперь – день защиты наших детей. Защиты физической – от атак врага и моральной – от тревоги, страха, одиночества, сиротства,

– отметила первая леди.

Лилия Ребрик

Телеведущая поделилась милыми фото своих трех дочерей. Она рассказала, что каждый день сегодня – это день защиты детей. Разрывается сердце каждый раз, когда из-за российских обстрелов гибнут дети.

За своих трех готова на все! И не создала еще вселенная того измерения моей любви к ним. Во время войны она глубже, взрослее, крепче, потому что ценишь каждую минуту рядом с ними. И между тревогами душевными и воздушными изо всех сил стараешься не дать им потерять детство. Потому что именно за наших детей мы сейчас и боремся,

– написала ведущая.

Джамала

Певица в Международный день защиты детей разыгрывает минус песни "Люблю" за донат на счет организации Gen.Ukrainian для психологической реабилитации детей, переживших депортацию, и детей, переживающих потерю одного или обоих родителей.

"Чужих детей не бывает. Сегодня наши дети вынуждены проживать свое единственное детство во время войны. Травмирующий опыт этих тяжелых событий навсегда останется с ними, но именно мы можем не позволить этой войне украсть их детство и стать бременем, что помешает развиваться и формировать будущее", – поделилась артистка.

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала трогательное видео с сыном.

Я не знаю, как сегодня защитить своих детей от всего, но знаю, что делаю для них все, что в моих силах: люблю их, слышу, поддерживаю во всем, даже в ошибках. И всегда повторяю одно – я буду с ними рядом, где бы и когда бы они не нуждались во мне,

– написала Маша Ефросинина.

Катя Осадчая

Ведущая и общественный деятель показала милые фото с сыновьями. Она поделилась, что сейчас родители растят новое поколение несокрушимых украинцев

В мире не должны страдать дети и сегодня, всей планетой давайте загадаем то, чтобы дети не страдали. Дети, простите нам, взрослым, мы не смогли сделать так, чтобы не было больше войн, простите нам, возможно это сможете сделать вы,

– написала Осадчая.

Надя Дорофеева

Артистка показала свое детское фото, на котором Надежде – 7 лет, она идет в первый класс. Тогда перед ней была невероятная жизнь. Сейчас же дети учатся в период войны.

Наши дети не знают, как это, когда просто учишься и паришься, вызовут ли тебя сегодня к доске, или нравишься ли ты мальчику из параллельного класса. Наши дети другие. Им пришлось быть сильными и смелыми. Наши дети – наше будущее, которое мы сегодня, как никогда, поддерживать и оберегать,

– написала Дорофеева.

Jerry Heil

Наталка Денисенко