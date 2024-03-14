В День украинского добровольца: военный Женя Галич показал фото с первого выезда на фронт
Источник:Женя Галич
В День украинского добровольца, который отмечают 14 марта, певец и военный Женя Галич показал одно из первых своих фото с передовой. Эту фотографию он сделал еще весной 2022 года.
Именно тогда состоялся первый выезд музыканта на фронт. На фото он предстал в военной форме и имел уставший вид.
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Когда состоялся первый выезд Жени Галича на передовую
Певец опубликовал фотографию со своего первого выезда на фронт, который прошел в мае 2022 года.
Всех причастных с Днем добровольца. Вечная слава павшим Героям,
– подчеркнул музыкант.
Женя Галич показал свой первый выезд в армии / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о службе Жени Галича в армии
- В начале полномасштабного вторжения певец активно занимался волонтерством. В то же время в апреле он официально стал военным, присоединившись к 135 батальону 114 отдельной бригады теробороны.
Я поправился на 7 кило плюс-минус. Отстриг себе волосы. Я не ношу маникюр теперь, почему-то не складывается. И я всем сердцем ненавижу русских,
– рассказывал о своих изменениях за год большой войны музыкант.
- Евгений отмечал, что в армии он получает "голую" зарплату, которая довольно небольшая. К счастью, у него есть сбережения и роялти, которые финансово очень помогают.
- Кроме того, исполнитель рассказывал, что из-за войны в стране участники О.Torvald "хотели прекратить все это (музыкальную деятельность – 24 Канал), потому что не было сил продолжать. Но, к счастью, общаясь друг с другом, решили продолжить и записать альбом".
- Известно, что семья певца с момента начала полномасштабной войны проживает за границей, в Польше. Они пока решили не возвращаться в Киев из-за нестабильности в стране. В то же время очень этого хотят.