После первого публичного появления: Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с Днем отца

По случаю Дня отца Кейт Миддлтон трогательно поздравила принца Уильяма с праздником. Принцесса Уэльская сделала редкое фото мужа с детьми.

Интересно, что Его Высочество также порадовал фанатов архивным фото с королем Чарльзом III. Таким образом, принц Уильям поздравил отца с праздником.

Не пропустите Стал звездой парада: младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон развеселил сеть

К тому же отмечается, что именно Кейт Миддлтон сделала трогательный снимок своего мужа с детьми. На кадре принц Уильям и его дети – Джордж, Луи и Шарлотта – смотрят на море, повернувшись спиной к камере. В то же время семья нежно обнимается. Семья одета не в торжественную, а в повседневную одежду – худи, футболки и шорты голубых и зеленых цветов.

Мы любим тебя, папа. Счастливого Дня отца,

– написали Кейт Миддлтон и дети.

День отца 2024: как принц Уильям поздравил короля Чарльза III

Его Высочество опубликовал архивный кадр, на котором предстал еще маленьким ребенком. Он надел белую полосатую футболку, джинсовый комбинезон, носки и черные туфли. В то же время король Чарльз III был одет в классический серый костюм. На фотографии отец и сын играли в мяч и радовались от проведенного времени вместе.

"Счастливого Дня отца, Та", – написал принц Уильям.

Поклонников тронул архивный кадр принца Уильяма и короля Чарльза III. Поклонники поздравили мужчин с праздником.