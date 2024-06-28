"Мирного неба в свободной стране": звездный бомонд поздравил с Днем Конституции Украины

В Украине 28 июня отмечают День Конституции. Важнейший документ приняли в 1996 году – 28 лет назад. Именно тогда страна закрепила свою независимость и определила права граждан.

Украинские звезды поздравили с Днем Конституции на своих страницах, пишет Show 24. В важный государственный праздник они желают всем украинцам победы и мирного неба.

К слову С Днем Конституции, – Елена Зеленская щемяще обратилась к украинцам

Илона Гвоздева

Танцовщица поздравила с праздником и напомнила о нескольких важных статей из Конституции Украины – право на жизнь, уважение к его достоинству, право на личную неприкосновенность и свободу слова.

Поздравляю всех нас, украинцев, с Днем Конституции Украины. Желаю всем нам знать и защищать свои права и мирного неба в свободной стране,

– написала Илона Гвоздева.



Эктор Хименес-Браво

Кулинар колумбийского происхождения поделился фото из Киева.

"С Днем Конституции Украины. Работаем, помогаем и верим. Слава Украине! Слава всем нашим защитникам!" – написал Эктор.

Анастасия Приходько

Певица подчеркнула, что ежедневно Украина борется за права быть свободной и независимой.

Конституция запечатлела волю нашего народа творить будущее в суверенном, народовластном государстве. И каждый из нас обязательного будет жить именно в такой Украине! Желаю украинцам всегда иметь возможность свободно творить, выбирать и выражать собственное мнение на своей земле. Светлого будущего стране и мира,

– написала артистка.

С государственным праздником также поздравили Джамала, Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Владимир Остапчук, Даша Квиткова, Светлана Тарабарова и многие другие знаменитости.

Звезды поздравляют с Днем Конституции / Фото из инстаграм-сториз