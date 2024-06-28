Она подчеркнула, что каждый из нас ежеминутно, собственноручно пишет историю Украины. Заметим, что Владимир Зеленский также записал свое обращение по случаю этого важного для граждан праздника.

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В День Конституции Украины Елена Зеленская распространила праздничную открытку и написала поздравление.

Мы имеем неотъемлемое право на жизнь, его защиту и уважение его достоинства. На свободу – личную, мысли, слова. Это было написано в украинской Конституции еще 28 лет назад. Но каждый из нас пишет это и сейчас – ежеминутно, собственноручно, защищая наши жизни, свободу, равенство и достоинство от тех, кто хочет их отобрать. С Днем Конституции, Украина, – не просто Основного закона, а наших основных ценностей,

– отметила супруга президента.

Что известно о Дне Конституции Украины