Она подчеркнула, что каждый из нас ежеминутно, собственноручно пишет историю Украины. Заметим, что Владимир Зеленский также записал свое обращение по случаю этого важного для граждан праздника.
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В День Конституции Украины Елена Зеленская распространила праздничную открытку и написала поздравление.
Мы имеем неотъемлемое право на жизнь, его защиту и уважение его достоинства. На свободу – личную, мысли, слова. Это было написано в украинской Конституции еще 28 лет назад. Но каждый из нас пишет это и сейчас – ежеминутно, собственноручно, защищая наши жизни, свободу, равенство и достоинство от тех, кто хочет их отобрать. С Днем Конституции, Украина, – не просто Основного закона, а наших основных ценностей,
– отметила супруга президента.
Что известно о Дне Конституции Украины
- Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года после длительного конституционного процесса.
- Работа над Основным Законом началась еще в 1990 году с принятия Декларации о государственном суверенитете.
- В течение 1991-1996 годов шли дискуссии по ключевым вопросам, в частности статуса Крыма и языкового вопроса.
- Уже в ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию 315 голосами "за".
- Документ закрепил статус Крыма как автономной республики в составе Украины и утвердил украинский как единственный государственный язык.
- Традиционно этот день был выходным, но из-за военного положения в 2024 году дополнительные выходные отменены.