Українські зірки привітали з Днем Конституції на своїх сторінках, пише Show 24. У важливе державне свято вони бажають всім українцям перемоги та мирного неба.

До слова З Днем Конституції, – Олена Зеленська щемливо звернулася до українців

Ілона Гвоздьова

Танцівниця привітала зі святом та нагадала про кілька важливих статей з Конституції України – право на життя, повагу до його гідності, право на особисту недоторканність і свободу слова.

Вітаю всіх нас, українців, з Днем Конституції України. Бажаю всім нам знати і захищати свої права і мирного неба у вільній країні,

– написала Ілона Гвоздьова.



Ектор Хіменес-Браво

Кулінар колумбійського походження поділився фото з Києва.

"З Днем Конституції України. Працюємо, допомагаємо та віримо. Слава Україні! Слава всім нашим захисникам!" – написав Ектор.

Анастасія Приходько

Співачка підкреслила, що щодня Україна виборює права бути вільною і незалежною.

Конституція закарбувала волю нашого народу творити майбутнє у суверенній, народовладній державі. І кожен з нас обов'язкового житиме саме в такій Україні! Бажаю українцям завжди мати можливість вільно творити, обирати і висловлювати власну думку на своїй землі. Світлого майбутнього країні і миру,

– написала артистка.

З державним святом також привітали Джамала, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, Даша Квіткова, Світлана Тарабарова та багато інших знаменитостей.

Зірки вітають з Днем Конституції / Фото з інстаграм-сторіз