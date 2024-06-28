С Днем Конституции, – Елена Зеленская щемяще обратилась к украинцам

28 июня Украина отмечает важный государственный праздник – День Конституции. По этому случаю свое обращение к украинцам распространила Елена Зеленская.

Она подчеркнула, что каждый из нас ежеминутно, собственноручно пишет историю Украины. Заметим, что Владимир Зеленский также записал свое обращение по случаю этого важного для граждан праздника.

Не пропустите Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину

В День Конституции Украины Елена Зеленская распространила праздничную открытку и написала поздравление.

Мы имеем неотъемлемое право на жизнь, его защиту и уважение его достоинства. На свободу – личную, мысли, слова. Это было написано в украинской Конституции еще 28 лет назад. Но каждый из нас пишет это и сейчас – ежеминутно, собственноручно, защищая наши жизни, свободу, равенство и достоинство от тех, кто хочет их отобрать. С Днем Конституции, Украина, – не просто Основного закона, а наших основных ценностей,

– отметила супруга президента.

Что известно о Дне Конституции Украины