Очень сломало меня, – Даша Квиткова откровенно высказалась об участии в "Холостяке"

Блогер Даша Квиткова ранее участвовала в 9 сезоне шоу "Холостяк", где познакомилась с бывшим мужем. Теперь она детальнее рассказала о своем участии в проекте.

Знаменитость призналась, сложно ли ей было на шоу. Также Даша рассказала, хотела бы снова пойти на проект.

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Что Даша Квиткова сказала об участии в "Холостяке"

Она благодарна проекту за то, что он помог ей создать семью, а также родить сына Льва, но не повторила бы участие в шоу.

На проект "Холостяк" я бы больше не пошла, потому что это на тот момент очень сломало меня морально. Я когда-то смотрела прошлые сезоны, видела девушек и прямо чувствовала их боль. Как им сложно, морально тяжело, как они переживают, когда это все показывается на экране. Поэтому я бы, наверное, такой опыт не повторила,

– рассказала блогерша.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма ведущего

Что известно об участии Даши Квитковой в "Холостяке"