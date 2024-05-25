Очень сломало меня, – Даша Квиткова откровенно высказалась об участии в "Холостяке"
Источник:"Наше радио"
Блогер Даша Квиткова ранее участвовала в 9 сезоне шоу "Холостяк", где познакомилась с бывшим мужем. Теперь она детальнее рассказала о своем участии в проекте.
Знаменитость призналась, сложно ли ей было на шоу. Также Даша рассказала, хотела бы снова пойти на проект.
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Что Даша Квиткова сказала об участии в "Холостяке"
Она благодарна проекту за то, что он помог ей создать семью, а также родить сына Льва, но не повторила бы участие в шоу.
На проект "Холостяк" я бы больше не пошла, потому что это на тот момент очень сломало меня морально. Я когда-то смотрела прошлые сезоны, видела девушек и прямо чувствовала их боль. Как им сложно, морально тяжело, как они переживают, когда это все показывается на экране. Поэтому я бы, наверное, такой опыт не повторила,
– рассказала блогерша.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма ведущего
Что известно об участии Даши Квитковой в "Холостяке"
- В 2019 году блогер боролась за сердце шоумена Никиты Добрынина.
- На тот момент она работала в сети салонов красоты G.Bar и также запустила собственный бренд одежды.
- В итоге холостяк выбрал именно Дашу и в мае 2020 года они поженились.
- Позже молодая пара также обвенчалась в церкви.
- В июле 2022 года у супругов Квитковой и Добрынина родился первенец – сын Лев.
- Однако в начале 2023 года Даша и Никита приняли решение развестись.
- 19 июня 2023 года они официально расторгли свой брак.
- Несмотря на это, бывшие супруги продолжают совместно воспитывать сына Льва.