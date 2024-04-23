Даша Квиткова резко прокомментировала заявления бывшего о ее невзаимных чувствах

Блогерша Даша Квиткова поделилась подробностями о разводе с Никитой Добрыниным. Она призналась, любила ли мужа, когда они приняли решение расторгнуть брак.

Дело в том, что на днях в одном из шоу ведущий, комментируя развод с женой, заявил, что ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства. Это натолкнуло людей на мысль, что у Даши исчезли чувства в браке.

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Что Квиткова рассказала о разводе с Добрыниным

Инфлюенсерка удивилась, что ее экс-возлюбленный делал подобные заявления и подчеркнула, что изо всех сил пыталась спасти их отношения.

Интересно, что Никита такое рассказывал... Потому что со своей стороны могу сказать, что я также боролось за эти отношения до последнего. Но трудно бороться за отношения, когда чувства исчезают. Я когда расставалась, у меня еще чувства были. Впрочем, бывает так, что ты любишь человека, но понимаешь, что вместе вы больше не можете быть,

– объяснила знаменитость.

Она добавила, что сейчас с бывшим мужем они работают над тем, чтобы быть хорошими родителями для их сына. Блогерша считает, что у них это получается.

Возможно, в будущем, когда пройдет очень много времени, мы дойдем до того, чтобы встречаться и обсуждать личные моменты. Никто не знает,

–отметила Даша.

Что известно о разводе Добрынина и Квитковой