Блогер Даша Евтух впервые показала лицо новорожденной дочери: трогательные кадры

На днях инстаграм-блогер и тиктокер Даша Евтух, которая получила известность благодаря своим юмористическим видео, родила дочь. Она долго не скрывала и уже показала лицо девочки.

Даша отметила, что все еще не может поверить, что уже стала мамой. В то же время женщина подчеркнула, что хочет быть лучшей для дочери и показала ее подписчикам.

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Блогерша выставила милое фото, где позировала в белом платье, украшенном рюшами, а Фемиде надела бантик на голову и вязаное боди.

Мое маленькое солнышко. Моментами мне до сих пор не верится, что я уже стала мамой. Теперь и Даша уже не та, и распаковка уже не та, и контент немного изменился, но эти все изменения только к лучшему, потому что жизнь и время не стоит на месте. Хочется для этой крохи быть лучшей мамой,

– отметила под публикацией Евтух.

Кроме того, новоиспеченная мать опубликовала видео с мужем и дочкой. Они втроем лежали на кровати и Даша и Александр нежно целовали Фемиду.

Что известно о личной жизни Даши Евтух