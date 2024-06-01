Блогер Даша Евтух впервые показала лицо новорожденной дочери: трогательные кадры
Источник:Даша Евтух
На днях инстаграм-блогер и тиктокер Даша Евтух, которая получила известность благодаря своим юмористическим видео, родила дочь. Она долго не скрывала и уже показала лицо девочки.
Даша отметила, что все еще не может поверить, что уже стала мамой. В то же время женщина подчеркнула, что хочет быть лучшей для дочери и показала ее подписчикам.
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Блогерша выставила милое фото, где позировала в белом платье, украшенном рюшами, а Фемиде надела бантик на голову и вязаное боди.
Мое маленькое солнышко. Моментами мне до сих пор не верится, что я уже стала мамой. Теперь и Даша уже не та, и распаковка уже не та, и контент немного изменился, но эти все изменения только к лучшему, потому что жизнь и время не стоит на месте. Хочется для этой крохи быть лучшей мамой,
– отметила под публикацией Евтух.
Кроме того, новоиспеченная мать опубликовала видео с мужем и дочкой. Они втроем лежали на кровати и Даша и Александр нежно целовали Фемиду.
Что известно о личной жизни Даши Евтух
- В августе 2023 года блогерша вышла замуж за Александра Глазового. Пара сыграла свадьбу в родной Полтаве. А уже в январе следующего года Евтух сообщила подписчикам радостную новость о беременности.
- 23 мая 2024 года инфлюенсер поделилась видео с выписки из роддома. На кадрах видно, как молодых родителей встречали родные и друзья.
- Для блогера и ее мужа было очень важно, чтобы имя их первенца имело особое значение. После длительных раздумий они остановились на варианте Фемида.