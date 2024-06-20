"Пусть искусство оживет": Даша Астафьева перевоплотилась в героиню украденной россиянами картины
Источник:Даша Астафьева
Украинская артистка Даша Астафьева напомнила о преступлениях россиян в культурной сфере. Она предстала в образе героини картины, которую цинично украли россияне, "Портрет девушки в вышитом платье" Михаила Брянского.
Фотосессия посвящена украденному искусству с временно оккупированных украинских территорий. Так, артистка хочет призвать к публичному обсуждению этих преступлений.
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В то же время съемки Астафьевой касается украденных картин в Херсонской области. Режиссером стала Мария Оз, которая отметила жестокие действия россиян, которые целенаправленно уничтожают культурное наследие Украины.
Из Херсонского художественного музея оккупанты похитили более 10 тысяч произведений искусства и это только то, о чем нам известно.
Украина никогда не была вне контекста развития искусства. А наоборот была и есть самодостаточна с множеством богатств. И пока похищенное искусство грустит на чужбине, нашим мощным инструментом становится память. Нелишнее напоминание посредством фантазии, что мы теряем каждый день и мгновения,
– указано в заметке.
К тому же перевоплощением Даши занималась команда профессионалов, в том числе и херсонская гидеса Инна Микуцкая, которая собственноручно вышила орнамент на рубашке артистки. Женщина работала над вышивкой, находясь под оккупацией.
Когда я вышивала, то мечтала что буду водить экскурсии свободным Херсоном,
– призналась Инна.
Что еще нагло украли россияне
- Кроме художественного искусства, оккупанты считают нужным цинично воровать песни украинских артистов. Некоторые из россиян даже просили совместное авторство с нашими певцами, что является абсурдным.
- Трек Кузьмы Скрябина "Мам" Дмитрий Швец перевел на русский. Украденной песней он дополнил видеоряд, в котором фигурируют российские мобилизованные солдаты.
- В то же время композицию "Не твоя война" группы "Океан Эльзы" россияне дали перепеть детям.
- До начала полномасштабного вторжения Паша Изотов украл песню Кристины Соловий "Тримай". Россиянин изменил бит, но оставил вокал певицы на припеве, дополнив композицию своим речитативом. Более того, мужчина не остановился на этом, а попросил еще у Кристины поделиться авторством на трек.