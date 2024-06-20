Фотосессия посвящена украденному искусству с временно оккупированных украинских территорий. Так, артистка хочет призвать к публичному обсуждению этих преступлений.

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В то же время съемки Астафьевой касается украденных картин в Херсонской области. Режиссером стала Мария Оз, которая отметила жестокие действия россиян, которые целенаправленно уничтожают культурное наследие Украины.

Из Херсонского художественного музея оккупанты похитили более 10 тысяч произведений искусства и это только то, о чем нам известно.

Украина никогда не была вне контекста развития искусства. А наоборот была и есть самодостаточна с множеством богатств. И пока похищенное искусство грустит на чужбине, нашим мощным инструментом становится память. Нелишнее напоминание посредством фантазии, что мы теряем каждый день и мгновения,

– указано в заметке.

К тому же перевоплощением Даши занималась команда профессионалов, в том числе и херсонская гидеса Инна Микуцкая, которая собственноручно вышила орнамент на рубашке артистки. Женщина работала над вышивкой, находясь под оккупацией.

Когда я вышивала, то мечтала что буду водить экскурсии свободным Херсоном,

– призналась Инна.

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