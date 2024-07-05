Психанула, – Даша Астафьева поразила неожиданной сменой имиджа

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поразила поклонников изменением своего внешнего вида. Артистка сделала новую прическу.

Отметим, что знаменитость не часто что-то подобное делает. В то же время на этот раз Даша сказала, что просто "психанула".

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Звезда обновила свою прическу, добавив трендовую челку в стиле Blunt bangs. Астафьева уже поделилась фотографией своего нового образа.

Поклонники удивились изменениям знаменитости, поэтому даже переспросили, действительно ли она подстриглась. "Да. Психанула", – ответила Астафьева. На что поклонники добавили, что модели очень идет новый образ.



Фаны отреагировали на новую прическу Даши Астафьевой / Скриншот из инстаграма

Ранее челку подстригла Джамала. Она решила несколько изменить образ после рождения сына.