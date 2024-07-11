Вспомните, бл*ди, откуда пишете сторис, – Астафьева блогерам, которые хотят мира с Россией

Скандальные высказывания блогеров о скорейших мирных переговорах с Россией задели большинство украинских артистов. Так, Даша Астафьева решила поделиться мыслями относительно продвижения враждебных нарративов известными инфлюенсерами.

Певица возмутилась высказываниями блогеров-миллионников, которые распространили язык вражды в сети. Исполнительница подчеркнула важность поддержки украинцев и сознательной борьбы с агрессором.

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За эти два дня, мы с вами убедились достаточно, что дегенератов хватает и среди нас. Мне много пишут, и если бы не чувство юмора, я бы давно уже дала бы й*бу,

– призналась Даша.



Даша Астафьева о скандале с блогерами / Скриншот из инстаграм-сторис

Астафьева публично обратилась к инфлюенсерам, которые распространили российскую пропаганду. Она отметила, что им стоит вспомнить об условиях, в которых имеют возможность быть благодаря ВСУ, волонтерам, врачам и всем неравнодушным. Артистка заверила, что надо ценить жизнь, которое нам ежедневно обеспечивает украинская армия.

Вспомните, бл*ди, откуда вы пишете свои сторис, и при каких условиях. Вспомните от чего вы устали, подсиживая на террасах и за рулем своих тачек, у бассейна или еще где-то. И цените эту возможность. Это все благодаря людям, а не, таким как вы! Иногда, кажется, что огонек надежды уже почти погас. Да, мне тоже иногда. Но внутри, все мы знаем, что нами движет, на чем держится наш мир!

– подчеркнула Астафьева.



Даша Астафьева обратилась к блогерам / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 8 июля, на фоне российского удара по детской больнице "Охматдет", украинские блогеры распространили враждебные нарративы. Так, Юля Верба, Влада Роговенко, Мила Бараева, Юлия Золотарева, Екатерина Мартынко, Катя Венгерская и другие инфлюенсеры призвали к мирным переговорам со страной-агрессором и распространили пропаганду оккупантов.