Слезы в сторону, – известная актриса рассказала, как восприняла решение мужа и отца пойти в ВСУ
Источник:OBOZ.UA
Муж и отец украинской актрисы Дарьи Легейды воюют на фронте. Девушка призналась, как восприняла такое серьезное решение самых родных для нее людей.
В то же время актриса рассказала, что волнуется за них. Однако, женщина не отчаивается.
Не пропустите Переживают настоящий ад, – подруга Кейт Миддлтон и принца Уильяма высказалась об их браке
Как Легейда восприняла решение отца и мужа
По словам Дарьи, решение отца уйти на фронт она ожидала. Несмотря на страх, переживания и слезы, актриса с понимание приняла ситуацию. В то же время она уверена, что этот серьезный выбор является очень важным для судьбы страны.
Это было понятно уже в первый день войны. Дмитрий вынужден был остаться с нами, хотя хотел тоже сразу уходить. У них с папой был свой разговор по поводу ответственности, которую он должен на себя взять за нас с мамой. Их выбор является сверхважным в современных реалиях,
– поделилась кинозвезда.
Более того, Легейда рассказала, что до сих пор переживает за судьбу родных мужчин. Однако, она не отчаивается и приобщается к помощи военным.
Я могу сколько угодно бояться, переживать, но больше всего хочу поддерживать и уважать их выбор. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы в сторону. Боритесь – поборете,
– призналась Дарья.
Что известно о службе мужа и отца Легейды
- Отец Дарьи вступил в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения. Он работает пилотом-бомбардировщиком.
- В то же время муж Дарьи актер Дмитрий Сова сначала вступил в ТРО Киева. Однако, впоследствии присоединился к ВСУ.
- Сейчас они служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко.