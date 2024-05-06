Слезы в сторону, – известная актриса рассказала, как восприняла решение мужа и отца пойти в ВСУ

Муж и отец украинской актрисы Дарьи Легейды воюют на фронте. Девушка призналась, как восприняла такое серьезное решение самых родных для нее людей.

В то же время актриса рассказала, что волнуется за них. Однако, женщина не отчаивается.

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Как Легейда восприняла решение отца и мужа

По словам Дарьи, решение отца уйти на фронт она ожидала. Несмотря на страх, переживания и слезы, актриса с понимание приняла ситуацию. В то же время она уверена, что этот серьезный выбор является очень важным для судьбы страны.

Это было понятно уже в первый день войны. Дмитрий вынужден был остаться с нами, хотя хотел тоже сразу уходить. У них с папой был свой разговор по поводу ответственности, которую он должен на себя взять за нас с мамой. Их выбор является сверхважным в современных реалиях,

– поделилась кинозвезда.

Более того, Легейда рассказала, что до сих пор переживает за судьбу родных мужчин. Однако, она не отчаивается и приобщается к помощи военным.

Я могу сколько угодно бояться, переживать, но больше всего хочу поддерживать и уважать их выбор. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы в сторону. Боритесь – поборете,

– призналась Дарья.

Что известно о службе мужа и отца Легейды