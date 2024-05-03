Даниэль Салем показал редкие кадры с выполнения боевого задания на передовой: эмоциональное видео
3 мая 2024, 09:13Читати новину українською
Источник:Даниэль Салем
Телеведущий и ресторатор, который с началом полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, Даниэль Салем, в очередной раз поделился с поклонниками видео с фронта. Он показал, как с собратьями выполняет одно из боевых заданий.
Как отметил сам военный, это "история одной группы". В то же время его подписчики в комментариях подчеркнули, что трудно смотреть этот ролик без слез.
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Какое видео вставил Даниэль Салем
Защитник опубликовал эмоциональный ролик о выполнении боевого задания. В частности, там даже есть кадры, как военные помогают раненому собрату.
Что известно о службе Даниэля Салема в ВСУ
- С началом вторжения шоумен добровольно записался в армию. Сначала он служил в теробороне, а позже отправился на передовую.
- Отметим, что Даниэль имеет военный опыт в Бейруте и Ливане, а также медицинское образование.
- Сейчас он является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" с позывным "Сойер".
- Известно, что Даниэль участвовал в боях по деоккупации Херсонской области.
- Во время службы в Вооруженных силах Украины он не раз получал многочисленные ранения от вражеских обстрелов, в том числе контузию. Кроме того, Салем был ранен в спину.