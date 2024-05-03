Даниэль Салем показал редкие кадры с выполнения боевого задания на передовой: эмоциональное видео

Телеведущий и ресторатор, который с началом полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, Даниэль Салем, в очередной раз поделился с поклонниками видео с фронта. Он показал, как с собратьями выполняет одно из боевых заданий.

Как отметил сам военный, это "история одной группы". В то же время его подписчики в комментариях подчеркнули, что трудно смотреть этот ролик без слез.

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Какое видео вставил Даниэль Салем

Защитник опубликовал эмоциональный ролик о выполнении боевого задания. В частности, там даже есть кадры, как военные помогают раненому собрату.

Что известно о службе Даниэля Салема в ВСУ