Дан Балан неожиданно заговорил на украинском языке: видео из Одессы

Певец Дан Балан в начале лета приезжал в Украину. Теперь он показался в Одессе и пригласил поклонников на концерт.

Молдавский певец Дан Балан анонсировал концерт в Одессе. Это будет первый концерт артиста в Украине с начала полномасштабного вторжения.

К слову Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину

Дан Балан записал для поклонников видео, где почти безупречно заговорил на украинском языке.

Привет, Одеса. Я уже в Украине. С нетерпением жду нашей встречи с вами в эту пятницу,

– сказал Дан Балан.

Дан Балан в Одессе: смотрите видео

Дан Балан и его позиция относительно войны

Бывший участник группы O-Zone и тренер в "Голосе страны" Дан Балан в начале полномасштабного вторжения публиковал сообщения в поддержку Украины.

Долгое время Дан Балан не комментировал войну. Уже в мае 2023 года он выпустил новый клип, снятый в довоенном Киеве. В декабре этого же года он дал первый с 2022 года концерт в Кишиневе, где неожиданно заговорил на украинском.