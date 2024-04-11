Вы живете в иллюзиях, - Дан Балан жестко прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль

Молдавский певец внезапно сделал резкое заявление об отношениях с Тиной Кароль. Дан Балан ответил на слухи и попросил у поклонников об уважении и спокойствии.

Продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк несколько лет назад опроверг информацию об отношениях Дана Балана и Тины Кароль, но в сети оставались фаны, которые верили в их "чувства". В своем телеграмм-канале исполнитель сделал жесткое заявление относительно слухов о романе, пишет 24 Канал.

Интересно Моя, – Виталий Козловский восхитил снимками с женой, которых раньше не было в сети

Дан Балан ответил на слухи о романе с Кароль

Певец обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".

Это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества,

– написал артист.

Вероятно, Дан Балан обращался к тем фанатам пары, которые продолжали не только приписывать ему роман с Кароль, но и делали коллажи, создавали видео со снимками звезд под романтическую музыку. Исполнитель призвал их заняться своей жизнью.

"Проснитесь и займитесь своей жизнью, уделите лучше время своей семье, и не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что у вас осталось что-то хорошее", – подытожил Дан Балан.



Заявление Дана Балана / Скриншот с фан-аккаунта Тины Кароль

Что известно о взаимоотношениях Тины Кароль и Дана Балана

В 9 и 10 сезонах "Голоса страны" Тина Кароль и Дан Балан были судьями. Они неоднократно проявляли симпатию друг к другу и флиртовали перед камерами. Складывалось впечатление, что их связывает нечто большее, чем дружеские отношения.

Но в 2021 году Владимир Завадюк заявил, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов. Он якобы заставил артистов поверить в то, что они интересны друг другу. Позже продюсер извинился за свои слова и опроверг заявление об искусственном романе.

Впоследствии в скандал вмешался Дан Балан, который заявил, что романа с Тиной Кароль не было, а зрители сами все додумали. Позже заявление сделала и Тина Кароль, которая заверила, что их флирт под прицелом камер был искренний.



Дан Балан и Тина Кароль / Фото из инстаграма певца

На одном из концертов после начала полномасштабной войны певица сказала, что общалась с Даном Баланом. К тому же мать артиста пришла к ней на концерт в Кишиневе.