Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк кілька років тому спростував інформацію про стосунки Дана Балана і Тіни Кароль, але у мережі залишалися фани, які вірили у їхні "почуття". У своєму телеграм-каналі виконавець зробив жорстку заяву щодо чуток про роман, пише 24 Канал.

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Дан Балан відповів на чутки про роман з Кароль

Співак звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства,

– написав артист.

Ймовірно, Дан Балан звертався до тих фанатів пари, які продовжували не лише приписувати йому роман з Кароль, але й робили колажі, створювали відео зі знімками зірок під романтичну музику. Виконавець закликав їх зайнятися своїм життям.

"Прокиньтеся і займіться своїм життям, приділіть краще час своїй сім'ї, і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас лишилося щось добре", – підсумував Дан Балан.



Заява Дана Балана / Скриншот з фан-акаунту Тіни Кароль

Що відомо про взаємини Тіни Кароль і Дана Балана

У 9 та 10 сезонах "Голосу країни" Тіна Кароль і Дан Балан були суддями. Вони неодноразово проявляли симпатію одне до одного і фліртували перед камерами. Складалося враження, що їх пов'язує щось більше, ніж дружні відносини.

Але у 2021 році Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів. Він нібито змусив артистів повірити в те, що вони цікаві одне одному. Пізніше продюсер перепросив за свої слова і спростував заяву про штучний роман.

Згодом у скандал втрутився Дан Балан, який заявив, що роману з Тіною Кароль не було, а глядачі самі все додумали. Пізніше заяву зробила й Тіна Кароль, яка запевнила, що їхній флірт під прицілом камер був щирий.



Дан Балан і Тіна Кароль / Фото з інстаграму співака

На одному з концертів після початку повномасштабної війни співачка сказала, що спілкувалась з Даном Баланом. До того ж мати артиста прийшла до неї на концерт у Кишиневі.