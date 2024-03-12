Впервые после новости о раке: Букингемский дворец показал видеообращение 75-летнего Чарльза III
Источник:Королевская семья
По случаю Дня Содружества, который в Великобритании отмечают 11 марта, Букингемский дворец опубликовал новое видео Чарльза III, где он обратился к согражданам. Теперь стало известно, как выглядит 75-летний монарх, у которого диагностировали рак.
В ролике поклонники королевской семьи больше всего обратили внимание на руки монарха. Они имели болезненный вид.
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Как выглядел Чарльз III во время видеообращения
Король в видео предстал в темно-синем пиджаке, белой рубашке и голубовато-белом галстуке. Из аксессуаров у него были золотые часы. В целом монарх имел вполне хороший вид, однако внимание зрителей привлекли покрасневшие и отёкшие руки Его Величества.
Отметим, что и раньше общественность замечала странный вид конечностей короля. Врачи подчеркивали, что отеки могут возникать по разным причинам. В частности, из-за заболевания печени или почек, артрита, воспаления кожи, или задержка жидкости, что часто наблюдается у пожилых людей.
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Что известно о состоянии здоровья Чарльза III
- У 75-летнего монарха диагностировали рак, что заставило его начать лечение и отложить выполнение государственных обязанностей по совету медиков.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак позже заявил, что рак у короля был обнаружен на ранней стадии, что дает положительные шансы на скорейшее выздоровление.
- Его Величество поделился, что после объявления новости о болезни получил много трогательных сообщений и открыток от неравнодушных людей. Они растрогали его до слез.
- Недавно Чарльза III увидели в церкви Святой Марии Магдалины вместе с женой Камиллой. Тогда Его Величество принял участие в дискуссии с каноником Полом Уильямсом и прогулялся по частному поместью в Норфолке.