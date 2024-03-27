Спустя 8 лет после развода: экс-супруга Павлика заговорила о новых отношениях

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева, призналась, что у нее появился новый бойфренд. Об этом она заговорила спустя 8 лет после развода с артистом.

Интересно, что раньше женщина даже думала стать монахиней, но тогда с этим у нее не сложилось. Теперь Лора даже рада этому.

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Что Созаева рассказала о новых отношениях

Женщина призналась, что было время, когда она размышляла податься в монахини.

Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, кончились. Хотелось просто дзена,

– объяснила Лариса.

Впрочем, впоследствии она передумала и даже перестала ходить в церковь после потери сына. Через некоторое время танцовщица решила зарегистрироваться на сайте знакомств, где встретила свою новую любовь.

Он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон и я успокоилась,

– поделилась Лора.

Что известно об отношениях Павлика и Созаевой