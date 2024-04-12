От безумной любви до деспотизма, – Кристина Горняк призналась, что имела жениха из Москвы

Бывшая жена Владимира Остапчука призналась, что уже была помолвлена – в 22 года. Ее женихом был состоятельный россиянин, старше ее на 12 лет. Это было еще до начала российско-украинской войны.

Кристина Горняк вспомнила, что на тот момент уже работала нотариусом, но чувствовала себя довольно одиноко. В пятницу девушка заехала в костел, чтобы помолиться за выбор мужа – и уже в тот вечер встретила жениха.

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Кристина Горняк о женихе из Москвы

Впервые Кристина встретилась с мужем на концерте. Тогда он приехал в Киев к друзьям. В этот вечер они познакомились, в следующий – поужинали. Впоследствии Горняк решилась переехать в Москву.

Я переезжаю, где-то неделю я там живу. Мы идем вечером в бар, поблизости у них есть большой храм. Он говорит: "Остановимся, я покурю". Что-то он так нервно начинает курить. Я же человека не очень знаю, что-то это странно, что сейчас будет.. Он просто становится на два колена перед этим храмом, достает коробочку с кольцом и говорит: "Выходи за меня". И я в шоке. Я говорю: "Хорошо, но давай свадьбу следующим летом",

– рассказала Кристина Горняк.

Кристина добавила, что ее жених работал кризисным менеджером, был бизнесменом и хорошо зарабатывал. В то же время мужчина доверял ей: рассказывал все пароли и предоставлял доступ к средствам.

"У него была такая позиция очень интересная: чем дороже одета женщина, тем меньше к ней будет ухаживаний со стороны мужчин. Я на самом деле ношу все, что он мне купил: все дорогие сумки до сих пор, вещи, украшения, бриллианты, часы. Это все он мне дарил. У него такая была позиция, чтобы я очень хорошо выглядела и чтобы ко мне никто не подходил", – поделилась Горняк.

Кристина заметила, что муж придерживался своего слова даже во время разрыва. Они заранее договаривались о том, что будет принадлежать девушке в финансовом плане после расставания.

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Почему Кристина Горняк покинула москвича

В то же время не все в отношениях с москвичом было так гладко. Их взгляды во многих вопросах расходились. В частности, мужчину почему-то смущала религиозность Кристины, также он был довольно педантичен. После разрыва они больше никогда не связывались.

"В нем совпадало такое: от безумной любви до каких-то морально-деспотических моментов. Я пришла и сказала, что хочу разойтись. Это были очень сложные дни, когда я складывала вещи, но он как настоящий мужчина провел меня. Посадил на поезд, договорился с проводницей, чтобы меня не трогали на границе, позвонил своим друзьям, которые здесь меня встретили. Как обещал, так и сделал. Он сказал: "Если ты уходишь, я больше тебя знать не хочу"".