60-летний Брэд Питт перестал скрывать отношения с дизайнером, которая на 26 лет моложе

Брэд Питт уже около двух лет находится в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Они не часто появляются на публике вместе. В то же время на днях все же сделали это.

Так, пара посетила чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. В сети уже активно распространяются их счастливые фото.

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60-летний Питт выбрал для выхода casual-образ: белую футболку, желтый жакет, брюки молочного цвета, панаму и солнцезащитные очки. В то же время Инес де Рамон поразила элегантностью в голубом платье, дополненном туфлями на каблуках и золотыми украшениями.

Влюбленные не скрывали своих чувств, держась за руки и позируя для фото с фанатами.

Источники сообщают, что Брэд Питт сейчас находится в своих первых серьезных отношениях после громкого развода с Анджелиной Джоли в 2019 году.



Брэд Питт с новой девушкой / Фото Getty images

Заметим, актер и дизайнер ювелирных украшений впервые были замечены вместе на публике на концерте Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года, что подпитывало предположение об их многомесячных романтических отношениях. В феврале этого года в сети появились сообщения о том, что Питт и де Рамон съехались.