Получила Грэмми и написала хит для "Барби": известная певица вошла в ТОП-100 людей мира
17 апреля 2024, 18:11Читати новину українською
Источник:Time
На днях журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. В него попала 28-летняя исполнительница Дуа Липа.
Также в этот рейтинг добавили Кайли Миноуг, Эллиота Пейджа, 21 Savage и других звезд. В то же время интересным оказался тот факт, что в Time100 попала еще и жена российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия.
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Как Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира
Такое решение было обосновано стремительным взлетом знаменитости в музыкальной и актерской индустриях, а также ее значительным влиянием на современную культуру.
Что известно о творческом пути Дуа Липы
- Лондонская певица, которой сейчас 28 лет, достигла значительных успехов в карьере, пройдя ряд важных этапов. После обучения в театральной школе она начала публиковать на своей странице в ютубе и SoundCloud каверы на популярные песни таких исполнителей, как Алессия Кара, Джастин Бибер, Кристина Агилера и других.
- Затем будущая звезда выступала в различных ночных клубах и ресторанах.
- Популярность исполнительницы стремительно возросла после появления в рекламе шоу X Factor. Впоследствии ей предложили контракты TaP Music и Warner Bros.
- Уже в 2015 году Липа начала певческую карьеру, выпустив дебютную песню New Love.
Дуа Липа – New Love: смотрите видео онлайн
- Всего артистка пока выпустила пять треков, попавших в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Она также была отмечена престижными премиями Грэмми и Brit Awards за выдающийся вклад в музыкальную индустрию.
- Кроме того, знаменитость записала трек к оскароносному фильму "Барби" и появилась в популярном шпионском триллере "Аргайл", сыграв роль Лагранж.
- Сейчас Дуа Липа готовится к выпуску своего нового альбома Radical Optimism, в который войдет 11 треков.