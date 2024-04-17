Получила Грэмми и написала хит для "Барби": известная певица вошла в ТОП-100 людей мира

На днях журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. В него попала 28-летняя исполнительница Дуа Липа.

Также в этот рейтинг добавили Кайли Миноуг, Эллиота Пейджа, 21 Savage и других звезд. В то же время интересным оказался тот факт, что в Time100 попала еще и жена российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия.

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Как Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира

Такое решение было обосновано стремительным взлетом знаменитости в музыкальной и актерской индустриях, а также ее значительным влиянием на современную культуру.

Что известно о творческом пути Дуа Липы

Лондонская певица, которой сейчас 28 лет, достигла значительных успехов в карьере, пройдя ряд важных этапов. После обучения в театральной школе она начала публиковать на своей странице в ютубе и SoundCloud каверы на популярные песни таких исполнителей, как Алессия Кара, Джастин Бибер, Кристина Агилера и других.

Затем будущая звезда выступала в различных ночных клубах и ресторанах.

Популярность исполнительницы стремительно возросла после появления в рекламе шоу X Factor. Впоследствии ей предложили контракты TaP Music и Warner Bros.

Уже в 2015 году Липа начала певческую карьеру, выпустив дебютную песню New Love.

Дуа Липа – New Love: смотрите видео онлайн