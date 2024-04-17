Також у цей рейтинг додали Кайлі Міноуг, Елліота Пейджа, 21 Savage та інших зірок. Водночас цікавим виявився той факт, що у Time100 потрапила ще й дружина російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.

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Як Дуа Ліпа потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу

Таке рішення було обґрунтоване стрімким злетом знаменитості в музичній та акторській індустріях, а також її значним впливом на сучасну культуру.

Що відомо про творчий шлях Дуа Ліпи

Лондонська співачка, якій зараз 28 років, досягла значних успіхів у кар'єрі, пройшовши низку важливих етапів. Після навчання в театральній школі вона почала публікувати на своїй сторінці в ютубі й SoundCloud кавери на популярні пісні таких виконавців, як Алессія Кара, Джастін Бібер, Крістіна Агілера та інших.

Потім майбутня зірка виступала в різних нічних клубах і ресторанах.

Популярність виконавиці стрімко зросла після появи в рекламі шоу X Factor. Згодом їй запропонували контракти TaP Music та Warner Bros.

Вже у 2015 році Ліпа розпочала співочу кар'єру, випустивши дебютну пісню New Love.

Дуа Ліпа – New Love: дивіться відео онлайн