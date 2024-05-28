Мастер художественного слова: умер народный артист Украины Богдан Козак
Источник:Максим Козицкий
28 мая умер народный артист Украины, актер Национального театра имени Марии Заньковецкой Богдан Козак. Он прожил 83 года.
При жизни он успел сыграть более 100 ролей. К тому же артист был режиссером некоторых спектаклей репертуара театра.
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Умер актер театра имени Марии Заньковецкой
28 мая председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о смерти Богдана Козака. Артист прожил 83 года и за это время успел выступить во многих спектаклях.
Актер-аналитик. Острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкиана" – большая гордость украинской культуры,
– поделился председатель ЛОВА.
В то же время коллектив театра имени Марии Заньковецкой тоже высказался по поводу смерти Богдана Козака.
Богдан Николаевич был образцом благородного отношения к профессии и учителем для многих актеров. Сегодня мы потеряли великого артиста, одного из корифеев нашей сцены и театрального педагога,
– отметил коллектив театра.
Что известно о Богдане Козаке
- При жизни мужчина получил много титулов и званий: народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Иосифа Гирняка.
- В то же время он получил ордена "Знак почета", "За заслуги" I, II, III степеней и был членом Научного общества имени Тараса Шевченко.
- В 1963 году Богдан присоединился к коллективу театра имени Марии Заньковецкой, где преподавал актерское искусство и играл в спектаклях. К тому же он с 2004 по 2010 год находился в должности декана факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франка.
- Он сыграл в более 100 ролей в спектаклях: "С любовью не шутят" П.Кальдерона, "Пока солнце взойдет, роса глаза выест" М.Кропивницкого, "Ричард III" В.Шекспира, "Суета" И.Карпенко-Карого, "Украденное счастье" И.Франко и другие.
- Также при жизни он успел стать режиссером некоторых спектаклей, среди которых "Орфеево чудо" по Лесе Украинке, "Натусь" В.Винниченко, "Нора" Г.Ибсена и другие.