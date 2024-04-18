К тому же стало известно, что Антон якобы заставил экс-супругу сделать аборт. Эта новость стала последней каплей для него и блогер решил все объяснить.

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Антон Скуратов отреагировал на обвинения экс-жены

Инфлюенсер опубликовал видеообращение к поклонникам, где рассказал об абьюзивности отношений с экс-возлюбленной. В то же время он отметил, что ее никогда не бил.

Я записываю это видео, чтобы восстановить свою репутацию, честь и достоинство и доказать вам, что какая-то эскортница или человек с низкими моральными качествами, даже если захочет, не сможет заработать на вас деньги или хайп и какую-то популярность, чем именно она сейчас и занимается,

– заверил Антон.

Блогер отметил, что экс-супруга скрывала от него факт работы в эскорте во время пребывания в отношениях с ним. К тому же о беременности девушка сообщила уже после разрыва.

Я не хочу воспитывать ребенка от человека, который во время всех отношений врал мне в глаза, обманывал меня о своей деятельности,

– поделился комик.

Также Скуратов сразу попросил сделать Алену тест на отцовство. Однако девушка не захотела и позже согласилась на аборт.

Что известно о скандале между Скуратовым и его экс-супругой

Блогер Анна Зубрицкая опубликовала видео, на котором Антон издевается над экс-возлюбленной Аленой. На кадрах видно, как парень толкает женщину, отбирает у нее телефон и заставляет ее извиняться перед ним на коленях. В одном из видео Скуратов подтвердил, что заставил Алену сделать аборт.