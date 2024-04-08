Собрали только на 7 дронов: сеть возмутила благотворительная лакшери-вечеринка с львовским бомондом

Недавно во львовском комплексе Edem Resort Medical & SPA был проведен благотворительный вечер "Непокоренные". В то же время он вызвал много шума вокруг, поскольку собранная сумма даже близко не стоит с затратами на само мероприятие.

На ивенте присутствовали 150 гостей, среди которых бизнесмены, блогеры и представители духовенства. Однако, они все были одеты в довольно ценные образы.

Не пропустите Бог меня отвел, – Гвоздева объяснила, почему продала свой бизнес перед началом большой войны

Из-за чего украинцы возмутились благотворительным мероприятием

Во время вечера удалось собрать 115 тысяч гривен, которых хватает на приобретение семи дронов FlyFish 7. К мероприятию привлекли звездных артистов Наталью Карпу и Андрея Кише. Ведущим был Владимир Такудис.

Впрочем, становится понятно, что стоимость мероприятия не пропорциональна сумме собранных средств, поскольку для приглашения знаменитостей надо заплатить немалое количество денег. По подсчетам Lviv.Media, донат каждого посетителя составил 600 гривен.



Часть посетителей мероприятия "Непокоренные" / Фото из инстаграмма совладелиц "Пьемонт"

Аренда зала, по сообщению Edem Resort, составляет 7 тысяч долларов (17 дронов FlyFish 7). Несмотря на то, что сам комплекс не предоставляет свет и звук для организации мероприятий, одна из львовских студий предлагает такую услугу стоимостью от 200 тысяч гривен (12 дронов FlyFish 7).

Марта Кавецкая и Анастасия Хрищук, владелицы "Пьемонт", уже успели отреагировать на скандал. Они выложили видеозаявление, где честно сказали, что шумиха вокруг мероприятия – "грязная антиукраинская информационная кампания" со стороны Lviv.Media.

Подобные мероприятия проводим не впервые, но именно сейчас, после отказа нескольким желающим продавать наше медиа, стали костью в горле определенной группе лиц. Неужели мы возвращаемся в бандитские девяностые, но в обновленном формате: когда направлено медийно хейтят ради собственной выгоды,

– ответили Марта и Анастасия.



Анастасия Хрищук на мероприятии "Непокоренные" / Фото из инстаграмма совладелицы



Марта Кавецкая / Фото из инстаграмма совладелицы

К тому же женщины заявили, что 115 тысяч гривен это добровольный донат гостей, который был сделан в течение вечера. Совладелицы не считают, что это малая сумма и добавили, что еще их партнеры сделали финансовые взносы в виде сертификатов. Например, они позволили защитникам Украины лечиться в клиниках, делать лазерную шлифовку рубцов, трансплантацию волос и тому подобное.

Одной из таких военных стала медик Марьяна Мамонова, которая пережила российский плен, будучи беременной. Она получила сертификат на лечение стоимостью 10 тысяч долларов. К тому же она стала на сторону совладелиц в скандале, отметив, что Кавецкая и Хрищук не знали, в какой одежде придут гости мероприятия.

Интересно, что женщины намекнули на то, что знают виновника, который создал шум вокруг благотворительного вечера, и пообещали подать на него заявления в полицию.

Поэтому общая (собранная) сумма – более 600 тысяч гривен. Она в разы больше, чем средства потраченные на организацию, ведь каждый наш подрядчик сделал специальные условия сотрудничества,

– поделились Кавецкая и Хрищук.

Также изменили сумму сборов во время другого благотворительного вечера

В ноябре прошлого года прошел благотворительный вечер во Львове. На нем собрались украинские блогеры и инфлюенсеры. Как писали они сами в соцсетях, количество известных гостей составляло от 120 до 150.

Ведущим мероприятия "Большая Миссия Инфлюенсеров" был Тимур Мирошниченко. На мероприятии также выступали украинские певицы – Jerry Heil, Alyona Alyona и другие.

Интересно, что сначала на афишах мероприятия утверждали, что целью сбора является 3 миллиона гривен, но уже на самом мероприятии эта сумма уменьшилась до 2 миллионов.

Блогеры могли задонатить на банку, а также принять участие в благотворительном аукционе. Он длился весь вечер и прерывался на паузы, где и выступали звезды. Среди лотов были гильзы от военных, картины Сони Морозюк и другие.

По итогам мероприятия, Дмитрий Варварук сообщил, что с блогерами удалось собрать 1 600 100 гривен для подразделения Даниэля Салема на дроны и прицел. Больше всего за один лот заплатила Юлия Верба – 4 тысячи долларов (152 тысячи гривен). Самый большой донат за вечер сделала Яна Варварук – 4600 долларов (174 тысячи) – она приобрела 3 лота.