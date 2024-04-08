На івенті були присутні 150 гостей, серед яких бізнесмени, блогери та представники духовенства. Однак, вони усі були одягнені в доволі коштовні образи.

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Через що українці обурилися благодійним заходом

Під час вечора вдалося зібрати 115 тисяч гривень, яких вистачає на придбання семи дронів FlyFish 7. До заходу залучили зіркових артистів Наталку Карпу та Андрія Кіше. Ведучим був Володимир Такудіс.

Втім, стає зрозуміло, що вартість заходу не є пропорційною до суми зібраних коштів, оскільки для запрошення знаменитостей треба заплатити чималу кількість грошей. За підрахунками Lviv.Media, донат кожного відвідувача склав 600 гривень.



Частина відвідувачів заходу "Нескорені" / Фото з інстаграму співвласниць "П'ємонт"

Оренда зали, за повідомленням Edem Resort, складає 7 тисяч доларів (17 дронів FlyFish 7). Попри те, що сам комплекс не надає світло та звук для організації заходів, одна з львівських студій пропонує таку послугу вартістю від 200 тисяч гривень (12 дронів FlyFish 7).

Марта Кавецька та Анастасія Хрищук, власниці "П'ємонт", вже встигли відреагувати на скандал. Вони виклали відеозаяву, де чесно сказали, що галас навколо заходу – "брудна антиукраїнська інформаційна кампанія" з боку Lviv.Media.

Подібні заходи проводимо не вперше, але саме зараз, після відмови кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємось у бандитські дев'яності, але в оновленому форматі: коли спрямовано медійно хейтять задля власної вигоди,

– відповіли Марта й Анастасія.



Анастасія Хрищук на заході "Нескорені" / Фото з інстаграму співвласниці



Марта Кавецька / Фото з інстаграму співвласниці

До того ж жінки заявили, що 115 тисяч гривень це добровільний донат гостей, який був зроблений впродовж вечора. Співвласниці не вважають, що це мала сума і додали, що ще їхні партнери зробили фінансові внески у вигляді сертифікатів. Наприклад, вони дали змогу захисникам України лікуватися в клініках, робити лазерне шліфування рубців, трансплантацію волосся тощо.

Однією з таких військових стала медикиня Мар'яна Мамонова, яка пережила російський полон, будучи вагітною. Вона отримала сертифікат на лікування вартістю 10 тисяч доларів. До того ж вона стала на бік співвласниць у скандалі, зазначивши, що Кавецька та Хрищук не знали, в якому одязі прийдуть гості заходу.

Цікаво, що жінки натякнули на те, що знають винуватця, який створив галас навколо благодійного вечора, і пообіцяли подати на нього заяви до поліції.

Тому загальна (зібрана) сума – понад 600 тисяч гривень. Вона в рази більша, аніж кошти витрачені на організацію, адже кожен наш підрядник зробив спеціальні умови співпраці,

– поділилися Кавецька та Хрищук.

Також змінили суму зборів під час іншого благодійного вечора

У листопаді минулого року пройшов благодійний вечір у Львові. На ньому зібралися українські блогери та інфлюенсери. Як писали вони самі у соцмережах, кількість відомих гостей становила від 120 до 150.

Ведучим заходу "Велика Місія Інфлюєнсерів" був Тімур Мірошниченко. На заході також виступали українські співачки – Jerry Heil, Alyona Alyona та інші.

Цікаво, що спершу на афішах заходу стверджували, що метою збору є 3 мільйони гривень, але вже на самому заході ця сума зменшилась до 2 мільйонів.

Блогери могли задонатити на банку, а також взяти участь у благодійному аукціоні. Він тривав увесь вечір та переривався на паузи, де й виступали зірки. Серед лотів були гільзи від військових, картини Соні Морозюк та інші.

За підсумками заходу, Дмитро Варварук повідомив, що з блогерами вдалося зібрати 1 600 100 гривень для підрозділу Даніеля Салема на дрони та приціл. Найбільше за один лот заплатила Юлія Верба – 4 тисячі доларів (152 тисячі гривень). Найбільший донат за вечір зробила Яна Варварук – 4600 доларів (174 тисячі) – вона придбала 3 лоти.