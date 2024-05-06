Есть архивные кадры с "Азовстали", – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустил мощный клип на трек "Героям"
Источник:БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала видеоработу на песню "Героям", от прослушивания которой идут мурашки по телу. К созданию клипа присоединилась 12-я бригада "Азов".
Поэтому, в клипе можно увидеть эксклюзивные архивные кадры во время боев "азовцев" за Азовсталь. Отметим, что видеоролик вышел 5 мая, в 10 годовщину создания полка.
Не пропустите Наталка Карпа празднует Пасху с мужем, который служит в ВСУ: счастливые семейные кадры
Что известно о новом треке группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Музыканты с помощью композиции "Героям" решили поблагодарить людей, которые стоят на защите ценностей и свободы украинского народа. Трек воплощает темы борьбы, братства и непоколебимой преданности своей стране.
"Героям" – это песня для людей, которые верят в свою страну и не идут на компромиссы в вопросах независимости и целостности суверенитета своего государства. Песня посвящается всем людям, которым не безразлично будущее своей страны, которым не безразлично понимание независимости. Песня – Героям,
– отметил Сергей Танчинец.
Интересно, что клип на композицию создан из эксклюзивных кадров, снятых бойцами на полигоне и на поле боя во время битвы за "Азовсталь".
Это архивные кадры, большинство из Ореховского и Кременского направлений за последний год или полтора. Есть кадры из Мариуполя (начало полномасштабного вторжения), и выход из Азовстали после окончания обороны Мариуполя,
– рассказали в пресс-службе "Азова".
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": смотрите видео онлайн
Что известно о полку "Азов"
- Он был создан 5 мая 2014 года в Бердянске как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) Министерства внутренних дел и за десятилетие существования прошел несколько трансформаций.
- Так, в сентябре 2014 года приказом МВД Украины батальон был реорганизован и расширен до полка милиции особого назначения "Азов". Впоследствии, 11 ноября, министр внутренних дел подписал приказ о переводе полка в состав Национальной гвардии Украины, где его привели к боевому стандарту бригад.
- Сейчас "Азов" функционирует как отдельное подразделение специального назначения в составе воинской части 3057 "Азов" Национальной гвардии Украины.
- Заметим, что в феврале 2023 года, отдельный отряд специального назначения "Азов" был реорганизован в 12-ю бригаду специального назначения "Азов" НГУ.
- Как подразделение Министерства внутренних дел Украины, полк участвовал в различных военных операциях по всей стране, включая АТО и ООС.
- Во время полномасштабного вторжения "Азов" прославился во время боев за "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. Известно, что более 1000 "азовцев" до сих пор находятся в российском плену.
- В то же время сегодня подразделение продолжает отстаивать независимость Украины и активно участвует в боевых действиях на Кременском направлении, в частности в Серебрянском лесничестве и вблизи Тернов.