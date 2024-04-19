Солистка балета Национальной оперы Украины собрала более миллиона долларов: на что потратит средства
Источник:Екатерина Ханюкова
На днях в столице состоялся благотворительный вечер балета, где выступила солистка Национальной оперы Екатерина Ханюкова. Во время мероприятия удалось собрать ошеломляющую сумму - более миллиона долларов.
Эти средства отправят ГУР. Что интересно, это уже вторая подобная инициатива, в которой участвует прима-балерина. В прошлый раз удалось приобрести два вертолета экстренной медицинской эвакуации для спасательных задач Минобороны.
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Что известно о благотворительном вечере балета
Фонд Defence Development Fund и KSE Foundation совместно организовали мероприятие Power of Art. Donate to Eliminate в Национальной опере Украины 17 апреля. Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в фонд DefDev, который, в свою очередь, отправит их для поддержки миссий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
На сцене Национальной оперы выступили Екатерина Ханюкова, Франческо Габриэле Фрола и Эрик Вулхаус, которые продемонстрировали современную хореографию на неоклассические произведения известных британских и американских хореографов. Кроме того, зрителям представили постановку "Второе дыхание" Рассела Малифанта, которая была специально адаптирована для украинцев.
Отметим, что всего за вечер было собрано 1 миллион 177 тысяч долларов.
Благотворительный вечер балета / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о Екатерине Ханюковой
- Будущая балерина родилась в 1989 году в Киеве в семье врачей. Еще с детства девушка проявляла интерес к искусству, поэтому начала заниматься танцами с четырех лет, сначала в ансамбле народного танца "Украина", а впоследствии добавились уроки хореографии.
- В 2000 году Ханюкова поступила в Киевское государственное хореографическое училище, где оттачивала свои танцевальные навыки и знания. Во время учебы она принимала активное участие в конкурсах и фестивалях.
- Упорный труд принес свои плоды в 2006 году, когда Екатерина получила Первую премию и стала лауреатом VI Международного конкурса имени Сержа Лифаря.
- В следующем году ее талант привлек внимание Национальной оперы Украины, где танцовщицу пригласили в балетную труппу. Вскоре Екатерина дебютировала как прима театра, выполнив партию Клары в спектакле "Щелкунчик".
- С 2014 года артистка является солисткой Английского национального балета, где продолжает поражать публику своими выступлениями.