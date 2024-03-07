Кумиры перестают быть кумирами,- Бадоев высказался о позиции Софии Ротару во время войны

После 24 февраля 2022 года певица четко не очерчивала свою позицию относительно войны. Режиссер Алан Бадоев высказал собственное мнение относительно молчаливой позиции Ротару во время полномасштабной войны.

Народная любимица открыто не осудила россиян за войну, которую они начали. Иногда она реагирует на террористические акты, которые совершает Россия, но за 2 года ни одного четкого высказывания против войны от Софии Ротару так и не прозвучало.

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Бадоев предположил, выскажется ли Ротару против войны

Алан Бадоев поделился своими мыслями относительно позиции Ротару и откровенно сказал, как относится к ней.

Да и не будет от нее уже никаких заявлений. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты их осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсуждать Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки тоже себе не позволю. Более того, буду ли я с восторгом слушать эту музыку? Немного магии и силы в ней потерялось,

– сказал режиссер.

Режиссер также добавил, что София Михайловна осталась в "той эпохе" и к новой уже не перейдет.

София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет. Она все же оттуда, понимаете? И таких людей очень много – великих, замечательных людей, но 50% их сути – это Россия. В любом случае,

– подытожил Бадоев.

По словам Алана, есть такие артисты, о которых он уже не вспоминает в быту. А сейчас его ежедневный быт – борьба Украины за выживание.

Что известно о гражданской позиции Софии Ротару

До начала полномасштабного вторжения София Ротару часто гастролировала по России.

В 2017 году артистка даже выступила на дне рождении Рамзана Кадырова.

Хотя в соцсетях она иногда показывает последствия войны, певица до сих пор никак не выразила свою позицию публично.

последствия войны, певица до сих пор никак не выразила свою позицию публично. В то же время ее сын вместе с внуком пытались незаконно пересечь на лодке границу с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях.

на лодке с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях. Сейчас София Михайловна скрывает свое текущее место пребывания и говорит, что находится в "безопасном" месте.

пребывания и говорит, что находится в "безопасном" месте. По словам сестры Ротару, артистка до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки, что в Киевской области. Туда она переехала еще после оккупации Крыма.

Кстати, в том же временно оккупированном Крыму Софию Ротару планируют лишить звания "Почетный гражданин Ялты". Более того, россияне могут украсть ее отель Villa Sofia.



