Автор вышиванки Зеленской Руслан Панчук пополнил ряды ВСУ

Украинский мастер по вышивке Руслан Панчук мобилизовался в ряды ВСУ. Он показал фото в военной форме.

Дизайнер Руслан Панчук опубликовал на своей странице фото в военной форме. Однако он никак не прокомментировал эту публикацию.

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На фото Руслана Панчука отреагировали украинские знаменитости и известные дизайнеры: Джамала, Наталья Каменская, Эльвира Гасанова, бренды Lake и LUVI.



Руслан Панчук / Фото из инстаграма Руслана Панчука

Руслан Панчук – известный украинский дизайнер и мастер по вышивке. Он стал известен в 2016 году, после победы Джамалы на Евровидении. Ведь именно Панчук был автором вышивки на сценическом костюме певицы.

Руслан Панчук также был автором вышитой рубашки, которую надела Елена Зеленская в День Независимости 2023. На вышиванке изображены ангелы, птички и цветы. Для этого дизайнер использовал девять традиционных техник вышивки.



Зеленская в вышиванке авторства Руслана Панчука / Фото с телеграмма первой леди

Руслан Панчук учился в Институте декоративно-прикладного искусства по специализации "Художественная вышивка". Он сотрудничал со многими украинскими дизайнерами и отечественными брендами: Иваном Фроловым, Артемом Климчуком, Лилией Литковской и другими.