Atlas United 2024 переносится: организаторы назвали новые даты

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины должен был бы стартовать уже через несколько дней. Впрочем, в связи с ракетным обстрелом Киева, в частности детской клиники "Охматдет", событие пришлось перенести.

Больница является одним из партнеров фестиваля. Поэтому организаторы мероприятия решили поддержать заведение и направить деньги на поддержку ВСУ и восстановление заведения.

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Теперь фестиваль будет проводиться с 19 по 21 июля. Локация остается неизменной – ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Билеты, приобретенные на предыдущие даты, действительны и их можно будет использовать уже через несколько недель.

В то же время все средства, которые 9 июля фестиваль получит за билеты, будут направлены на приобретение дронов для военных.

19-21 июля событие состоится ради нашей важной цели – мы будем продолжать собирать 100 миллионов гривен, половина из которых пойдет на закупку роботов через платформу UNITED24, а остальные – на обеспечение дронами ВСУ в горячих точках фронта,

– сообщили организаторы Atlas United 2024.

Напомним, на фестивале выступят более 70 украинских артистов. Хедлайнеркой станет вокалистка нидерландской метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель. Впрочем, одна из самых популярных артисток сообщила об отмене своего выступления. VERKA SERDUCHKA & BAND не укладывается в сроки подготовки, поэтому будет отсутствовать на фестивале.