12 друзей Atlas: Дорофеева, Пивоваров, Дантес и другие сыграли в пародии на культовый фильм

С 19 по 21 июля в Киеве будет проводиться один из самых масштабных музыкальных фестивалей Atlas United 2024. Во время события состоится сбор средств на сумму 100 миллионов гривен, которые передадут на нужды ВСУ.

Известно, что мероприятие должно было пройти раньше, впрочем из-за массированных ракетных обстрелов Украины даты пришлось перенести. Локация, где будет проводиться фестиваль остается неизменной – ТРЦ Blockbuster Mall.

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Для того чтобы распространить благотворительную цель фестиваля, украинские звезды снялись в мотивационном ролике в стиле голливудского блокбастера "12 друзей Оушена". Видео имеет целью привлечь как можно больше граждан к сбору в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

В ролике зрители могут наблюдать за известными артистами и инфлюенсерами, которые собрались, чтобы ограбить банк и задонатить на нужды защитников Украины. Среди звезд, которые появились в видео есть: Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Владимир Дантес, Сергей Жадан, участники группы Курган & Agregat, Миша Лебига, основатель ATLAS Дмитрий Сидоренко, стендап-комик Василий Байдак, ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен и другие.

Сбор для военных, которые защищают нашу страну и наш долг поддерживать их каждый день,

– говорится в видео.

Напомним, на фестивале выступят более 70 украинских артистов. Хедлайнеркой станет вокалистка нидерландской метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель.