Этого всего нет, – Оля Полякова поддержала Пивоварова в скандале с Соловий

Скандал между Кристиной Соловий и Артемом Пивоваровым набирает новые обороты. Звездный бомонд продолжает высказываться по этому поводу.

На днях, артист прокомментировал упреки певицы относительно их совместной песни для фильма "Мавка. Лесная песня". По его словам, он никого не заставляет записывать с ним треки.

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Публичную поддержку Пивоварову выразила певица Оля Полякова. Она подчеркнула, что артисту не стоит обращать внимание на слова других. Исполнительница подчеркнула, что талант и труд Артема – несравнимы.

Дорогой мой! Не трать время! Этого всего нет. Ты – талант, твой труд феерический, помощь действенная, все это знают, а собаки идут! Люблю,

– отметила Полякова.



Оля Полякова поддержала Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма певца

Что известно о скандале между Соловий и Пивоваровым