Ссоры, скандалы и измены: Мирзоян честно рассказал об отношениях с Матвиенко
Источник:"Люкс ФМ"
Сетью периодически ходят слухи о якобы изменах певца Арсена Мирзояна его жены артистки Тони Матвиенко. Исполнитель откровенно прокомментировал такие слухи пользователей.
К тому же он рассказал о скандалах в браке с Тоней. По словам артиста, ссорятся супруги довольно редко.
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Как реагирует Мирзоян на сплетни о его изменах
Музыкант обычно не реагирует на слухи о его изменах, при условии публикации таких желтой прессой, поскольку они постоянно сообщают о подобном. Однако, если новости такого типа появляются в других СМИ, то прессслужба артиста быстро реагирует на это и делится комментарием.
В то же время звездную пару такие публикации никак не цепляют, но это ее смешит.
Также Мирзоян признался, что с Матвиенко скандалов почти не бывает. Арсен и Тоня уже вместе больше десяти лет, поэтому разногласия между ними возникают довольно редко.
В здоровых нормальных отношениях мужчина никогда не начнет ссору. Это привилегия женщины. Все начинается с того, что "Я же просто спросила",
– поделился артист.
Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Матвиенко и Мирзояна
- Звездная пара познакомилась на "Голосе страны" в 2011 году.
- На тот момент Арсен был женат, однако он решил расстаться ради отношений с Тоней.
- После разрыва прежнего брака Мирзояна с супругой пара официально вышла замуж в 2017 году.
- Тоня с мужем воспитывает общую дочь Нину. В то же время у певца есть два сына от предыдущего брака, а у артистки – дочь.