Ссоры, скандалы и измены: Мирзоян честно рассказал об отношениях с Матвиенко

Сетью периодически ходят слухи о якобы изменах певца Арсена Мирзояна его жены артистки Тони Матвиенко. Исполнитель откровенно прокомментировал такие слухи пользователей.

К тому же он рассказал о скандалах в браке с Тоней. По словам артиста, ссорятся супруги довольно редко.

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Как реагирует Мирзоян на сплетни о его изменах

Музыкант обычно не реагирует на слухи о его изменах, при условии публикации таких желтой прессой, поскольку они постоянно сообщают о подобном. Однако, если новости такого типа появляются в других СМИ, то прессслужба артиста быстро реагирует на это и делится комментарием.

В то же время звездную пару такие публикации никак не цепляют, но это ее смешит.

Также Мирзоян признался, что с Матвиенко скандалов почти не бывает. Арсен и Тоня уже вместе больше десяти лет, поэтому разногласия между ними возникают довольно редко.

В здоровых нормальных отношениях мужчина никогда не начнет ссору. Это привилегия женщины. Все начинается с того, что "Я же просто спросила",

– поделился артист.

Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Матвиенко и Мирзояна