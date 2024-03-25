Становится похожим на "Терминатора": Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию

Арнольд Шварценеггер рассказал о состоянии своего здоровья. Он сообщил, что после трех операций на сердце решил установить кардиостимулятор.

За последние годы Арнольд Шварценеггер перенес несколько хирургических вмешательств из-за проблем с сердцем. С недавних пор он стал похожим на своего персонажа "Терминатора", о чем голливудская звезда рассказал в своем подкасте.

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Арнольд Шварценеггер перенес еще одну операцию

Актер и бывший губернатор Калифорнии пережил дополнительную операцию на сердце. Ему установили кардиостимулятор.

В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать немного больше машиной. Мне поставили кардиостимулятор. Должен вам сказать, что то, что я говорю вам это, идет вразрез с моим воспитанием в Австрии, где никто никогда не говорил о медицинских вопросах. Все, что касалось здравоохранения, держалось при себе,

– признался Шварценеггер.

Голливудский актер рассказал, что получил немало сообщений от людей, которые родились с похожим пороком сердца. Они делились своим опытом и рассказывали, как их вдохновил актер. Поэтому Арнольд Шварценеггер решил продолжать сообщать новости о своем состоянии здоровья.

По словам бодибилдера, он нуждался в кардиостимуляторе из-за предыдущего вмешательства. Прошлая операция вызвала нарушение сердечного ритма. На этот раз все прошло успешно и безболезненно.

Что известно о здоровье Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер родился с дефектом аортального клапана. Его мать также имела проблемы с сердцем и умерла в 1998 году, потому что не согласилась делать операцию на открытом сердце.

В 1997 году ему впервые сделали операцию, где заменили этот клапан сердца. Уже в 2018 году в Лос-Анджелесе голливудской знаменитости пришлось вставить новый легочный клапан. Однако тогда заменили только один из двух, а потому еще через два года он согласился на очередное хирургическое вмешательство.



Арнольд Шварценеггер в 2020 / Фото из инстаграма звезды